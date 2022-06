Caminhão desgovernado invade escola infantil na Federação; vídeo

Um caminhão desgovernado atingiu o portão do Colégio Nabuco na Ladeira Manoel Bonfim, que liga a Avenida Vasco da Gama, sentido Rio Vermelho, ao bairro do Engenho Velho da Federação. O acidente ocorreu por volta das 15h de segunda-feira (27), de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra que, antes de bater na grade, o veículo ainda atinge dois automóveis. O acidente não deixou vítimas.

A chuva e a via estreita dificultaram a remoção dos veículos, que foi concluída à noite. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também esteve no local. Não há informações sobre o motorista ou sobre o que teria ocasionado a perda de controle do caminhão.

A Transalvador ressalta que o tráfego de caminhões acima de 4 toneladas é proibido na via, conforme sinalizado por placas tanto na parte baixa, quanto na parte alta da ladeira.

Procurada, a escola não atendeu às ligações da reportagem.