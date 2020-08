Caminhão quebra muro, invade condomínio e cai em piscina em Salvador

Um caminhão caçamba causou um estrago na tarde desta quarta-feira (12). O veículo, que bateu em um muro e invadiu um condomínio no bairro de Stella Maris, em Salvador, chegou a cair em parte da piscina do local.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 15h, na Alameda Praia de Guaratuba, e deixou três pessoas feridas. As vítimas foram três homens, de 47, 26 e 25 anos, que estavam no veículo.

Ainda de acordo com o órgão municipal, todos os feridos foram atendidos pelo Samu e levados para a Upa de Itapuã. Não há informações sobre o atual estado de saúde deles. Por conta do acidente, o trânsito ficou lento na região. Não há informações do que causou o acidente.

Ao bater no muro, a caçamba invadiu parte da piscina do residencial. Fotos divulgadas pela Transalvador mostram que o veículo quase caiu por completo na piscina.

Uma equipe da Transalvador foi enviada para o local para monitorar o tráfego de veículos na região. O serviço de guincho foi acionado para fazer a retirada da caçamba no local.