Caminhão tomba na BR-101 e mata quatro pessoas em Santa Catarina

Um caminhão carregado com placas de madeira tombou na BR-101 em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, neste domingo (6). A carga atingiu um casal de ciclistas e duas pessoas que estavam em uma moto . De acordo com a concessionária que administra o trecho da rodovia, as quatro pessoas atingidas morreram no local. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves.



O caminhão envolvido no acidente tem placas de Rodeio, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, tombou ao fazer uma curva por volta das 06h40 no km 138,5, na localidade conhecida como Morro do Boi. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga de madeira atingiu um homem de 40 anos e a mulher de 36 que estavam em duas bicicletas. As vítimas foram identificadas pelo Instituto Geral de Perícias como Ivan Antônio Belusso e Suellen Schveitzer Belusso.



Uma mulher e um homem, que ainda não foram identificados, e que estavam na moto com placas de Balneário Camboriú também foram atingidos e morreram no local. O motorista da carreta, de 48 anos, sofreu ferimentos leves. A carga do caminhão pegou fogo e os bombeiros conseguiram conter as chamas.



Por conta do acidente, as pistas no sentido Sul da rodovia tiveram que ser interditadas e houve registro de retenção de 10 quilômetros.