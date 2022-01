Caminho da fama: Luciano tem chances? Descubra quais primeiros eliminados do BBB ficaram famosos

Que o primeiro eliminado do BBB 22 quer ser famoso, todo mundo já sabe. Mas será que Luciano tem chances de realizar seu sonho, apesar de sua curta trajetória no programa, ou cairá no esquecimento como é o padrão?

Pela crescimento na quantidade de seguidores do bailarino na noite de sua eliminação, o que parece é que veremos crescer uma próxima Kerline, popular nas redes sociais por ter se despedido do BBB 21 cedo demais.

Em conversa com Tadeu Schimdt, o ex-brother quase acertou seu número de seguidores. Quando entrou no programa, que estreou dia 17, Luciano contava com 241 mil seguidores no Instagram e 21,1 mil no Twitter. Nove dias depois, sua marca é de 666 mil seguidores no Instagram e mais de 28 mil seguidores no Twitter.

Além da conta ter dobrado da noite para o dia, Luciano Esteban ganhou mais um presente durante a sua despedida da casa. Naiara Azevedo disse que daria seu telefone para ele e o ajudaria no que fosse possível a realizar seu sonho de perseguir a fama: "Deus te abençoe. O que você precisar de mim, você pode me ligar a hora que você quiser. Vou te dar meu telefone e o que tiver no meu alcance, tá? Tô falando sério", garantiu a sertaneja.

Primeiros eliminados

Pode-se dizer que Luciano é ponto fora da curva, já que grande parte dos primeiros eliminados nas últimas 21 edições não rendeu muito conteúdo fora da casa mais vigiada do Brasil. O CORREIO reuniu uma lista de quais deles fizeram sucesso após a eliminação precoce. Confira:

Caetano Zonaro, BBB 1

O modelo foi o primeiro eliminado da história do reality. Em um paredão com a sister Helena, o público decidiu pela saída de Caetano. Atualmente ele investe em outras carreiras além da de modelo: apresentador de TV, ator, influencer e publicitário; como é possível ver na bio de seu instagram @caetanozonaro.

Em conversa com o Rede BBB, em 2021, ele contou que, mesmo 19 anos depois de sua participação relâmpago no BBB1, ainda é lembrado e reconhecido pelo público.

"Fiquei marcado e reconhecido no Brasil inteiro. Me rendeu frutos e me rende, até hoje, publicidades e campanhas", revelou.

Samantha Freitas, BBB 3

Embora não tenha investido em carreira artística, a ex-sister ganhou visibilidade por investir no esporte. Primeira eliminada no reality em 2003, a personal trainer conquistou, em 2020, o pentacampeonato mundial de Jiu-Jitsu na categoria Master aos 46 anos. O campeonato, um dos mais importantes do esporte, foi disputado nos Estados Unidos, onde Samantha mora e tem duas academias.

Jaqueline Khury, BBB 8

A eliminada no BBB 8 acumula pouco mais de 1 milhão de seguidores no instagram. Atriz, apresentadora e “coach em boa forma”, segundo perfil na rede social, foi convidada para fazer parte da equipe do Legendários na Rede Record. Ela apresentou o quadro "Jaque Responde" durante 3 meses e foi retirada da atração.

Em 2011, integrou o time do Pânico na TV, onde gravou diversas reportagens como panicat. Posou nua duas vezes, na Playboy em março de 2008 e na Sexy em setembro de 2011. Em agosto de 2013, anunciou estar grávida de 4 meses de seu primeiro filho, Gael

Michelle Costa, BBB 9

Após a eliminação no paredão triplo com Max e Priscila, a modelo deu adeus à disputa totalizando 52% dos votos do público. Após a competição, Michelle conseguiu um papel na novela Totalmente Demais (2016). Na novela exibida originalmente em 2015, ela interpretou a jornalista Marcinha e contracenou ao lado de Juliana Paes.

Ariadna Arantes, BBB 11

A primeira mulher trans do programa durou pouco. Em um paredão triplo contra Janaína e Lucival, Ariadna foi eliminada com 49% dos votos. Para se manter no jogo, ela chegou a prometer que se ficasse na casa nadaria nua.

Hoje, ela dá dicas de maquiagem e beleza na internet e, no perfil @ariadnaarantes, contabiliza quase 1 milhão seguidores. No ano passado, foi participante do reality show No Limite, e, por isso, ganhou ainda mais visibilidade.

Gabriela Flor, BBB 17

A baiana Gabriela não agradou os brothers com seu jeito calmo e muito menos ao público se forem considerados os 59% dos votos que a levaram à eliminação. Hoje ela é digital influencer, segue na carreira de dançarina e aposta também na instrução de Physio Pilates. Ela tem pouco mais de 167 mil seguidores no Instagram.

Kerline Cardoso, BBB 21

A primeira participante a sair do BBB21, já contabilizou mais de R$ 1 milhão na conta, mesmo sem ficar com o prêmio. Depois de sua eliminação, ela conseguiu um lugar ao sol fechando contratos com marcas e marcou presença em festas com outras celebridades, como a Farofa da Gkay, onde trocou beijos com Kéfera, e a festa de aniversário de Virginia Fonseca. Ela acumula mais de 1,5 milhões de seguidores no Instagram.