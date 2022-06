Caminhões e furgões podem ser guiados com carteira B; veja tira-dúvidas

Recentemente, avaliei um Iveco Daily 35-160, um caminhão que pode ter seu chassis implementado de diversas formas, como com um baú ou até um food truck. Mas um fato chama a atenção nesse utilitário: ele pode ser guiado com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo B.

Por meio de uma interação no Instagram do Correio (@correio24horas), perguntei quais as principais dúvidas dos leitores sobre o tema, e este texto contém respostas e exemplos.

A CNH mais comum é a do tipo B, que permite a condução de veículos com até 3.500 kg de capacidade de carga e até oito passageiros, além do próprio motorista, totalizando nove pessoas a bordo. Ou seja, com ela, você pode guiar uma van, um furgão e até mesmo um caminhão.

Para exercer uma atividade remunerada, o motorista deverá fazer o curso de transporte coletivo que é oferecido pelas autoescolas. Em seguida, o curso é inserido no campo “observações”, no verso da habilitação do motorista.

Se ultrapassar o total de carga ou de passageiros, você será multado. É uma infração considerada gravíssima, que soma sete pontos na CNH e custa R$ 586,94. Há ainda a possibilidade do veículo ser apreendido.

Para tirar a carteira na categoria B, o interessado precisa investir R$ 2.500, valor que inclui o custo com as taxas do Detran e as aulas em uma autoescola. Para tirar a D, para veículos maiores, o custo pode chegar aos R$ 4 mil.

Para tirar a CNH na categoria D, é preciso ter mais de 21 anos e estar habilitado há, pelo menos, dois anos na categoria B ou há mais de um ano na categoria C.

Em Salvador, nenhuma autoescola oferece aulas para quem quer tirar a CNH tipo C. A recomendação das empresas ouvidas é que o aluno passe diretamente para a D.

No entanto, pela lei a CNH tipo C inclui motoristas podem dirigir todos os tipos de automóveis da categoria B e também os veículos de carga, não articulados, com mais de 3,5 toneladas de peso bruto total.

Há ainda a categoria E, com ela, o motorista pode guiar todos os veículos inclusos nos tipos de CNH B, C e D. Além disso, ele também pode dirigir veículos com unidades acopladas que excedam 6 mil kg.

Para conduzir carros puxando trailers é preciso ter a habilitação do tipo E.

Ao volante

No entanto, dirigir um pequeno Fiat Mobi e um Iveco Daily não são a mesma coisa, apesar da mesma exigência da lei. Tudo muda, desde a posição de direção, às proporções.

Se você vai abrir um negócio e precisa de um veículo maior, ou até mesmo se conseguiu um emprego que torne a direção de um caminhão algo obrigatório, procure ir ganhando experiência aos poucos.

A posição elevada facilita uma visão geral do trânsito, no entanto, na hora das manobras de estacionamento, é bom contar com sensores e uma câmera de ré.

Quanto maior o peso do veículo, mais complicado será pará-lo. Então tenha consciência disso, principalmente porque muitos desses veículos são equipados com motores a diesel, que oferecem maior torque.