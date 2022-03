Caminhoneiro é flagrado com 17kg de maconha no interior da Bahia

Dezessete tabletes de maconha foram apreendidos pela 67ª Companhia Independente da Polícia Militar de Feira de Santana, no sábado (5), no distrito de Humildes. Os entorpecentes foram encontrados com um caminhoneiro, na BR-101, que foi abordado pelas guarnições durante a Operação Força do Agreste.

Após ser flagrado com uma parte das drogas, ele confessou para os policiais que possuía outra quantidade armazenada em um imóvel, no bairro Tomba, em Feira de Santana.

No local, as equipes recolheram o restante dos entorpecentes e conduziram os materiais e o caminhoneiro para a Central de Flagrantes de Feira.