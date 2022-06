Caminhoneiro preso em ferragens após acidente na Bahia é resgatado por bombeiros

Um homem foi retirado das ferragens de um caminhão baú por uma equipe de busca e salvamento do 7º Grupamento de Bombeiros Militar de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, após acidente veicular. A ocorrência aconteceu na manhã desta segunda-feira (13) na BR-030, na altura do Trevo de Morrinhos.

Após o resgate a vítima, que não foi identificada, foi deixada sob os cuidados da equipe do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A causa do acidente ainda é desconhecida.

O caminhoneiro foi estabilizado e os bombeiros utilizaram equipamentos como o alicate hidráulico para que o desencarceramento pudesse ser realizado com segurança. "O objetivo principal era assegurar a segurança da vítima e evitar maiores traumas, para isso toda operação foi realizada com bastante cuidado e a todo instante os militares explicavam o que estava sendo realizado", informou o Corpo de Bombeiros.

Caso perceba algum acidente veicular com vítima presa em ferragens os bombeiros devem ser acionados através da central 193, para que a vítima seja removida por pessoas capacitadas. O uso do cinto de segurança, a revisão periódica dos veículos e respeitar o limite de velocidade são atitudes que evitam ou minimizam os acidentes veiculares.