Caminhoneiros fecham vias em manifestações em Feira de Santana e Itabuna; vídeo

Dois grupos de caminhoneiros realizam manifestações, na manhã desta sexta-feira (11), nas regiões da BR-116, em Feira de Santana, e da BR-101, em Itabuna, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 50 manifestantes estão realizando a interdição parcial da pista em Feira, no km 421, enquanto 30 pessoas em média estão bloqueando totalmente o sentido decrescente da BR-101, no km 507.

Ontem, a Petrobras anunciou que ajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras, a partir dessa sexta-feira (11). Em nota divulgada à imprensa, a empresa informa que "vai no mesmo sentido de outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda".

Com o reajuste, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,37, em média, para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,54 por litro.

Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 10% de biodiesel e 90% de diesel A para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passou de R$ 3,25, em média, para R$ 4,06 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,81 por litro.