Uma caminhonete Toyota Hillux caiu do viaduto da Estação Pirajá, na noite da última sexta-feira (3). De acordo com o Núcleo de Operações Assistidas da Transalvador, o acidente aconteceu por volta das 21h50.

O motorista teria perdido o controle do veículo, que caiu na via. Imagens do carro que circularam nas redes sociais mostram outros motoristas e pedestres acompanhando a situação.

Não há informações sobre a identidade do condutor, mas, segundo a Transalvador, ninguém ficou ferido.