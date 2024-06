CULTURA

Final de linha do Garcia recebe evento sobre Samba Junino na quarta (19)

Historiadora, mestres e músicos discutem a influência do gênero cultural em Salvador

Da Redação

Publicado em 15 de junho de 2024 às 14:50

Mestres Jacira Bafafé, Lobo Mall ,Seu Flôr e Augusto Conceição Crédito: Divulgação

O final de linha do Garcia vai receber, na quarta-feira (19), mais uma edição do projeto Patrimônio É… Com o tema Samba Junino - Quem Foi Seu Mestre? A roda de conversa terá a historiadora e mestre em Cultura e Sociedade, Magnair Barbosa, mestres e mestra homenageados e show de Nonato Sanskey. O evento é uma iniciativa da Fundação Gregório de Mattos e será realizado na Praça do Coreto, às 17h. A entrada é gratuita e a discussão será transmitida ao vivo pelo canal da FGM no Youtube.

A prefeitura informou que essa edição terá as presenças especiais da mestra Jacira Bafafé e dos Mestres Lobo Mall, Seu Flôr, Augusto Conceição, os homenageados da noite. Os quatro foram selecionados através do edital Prêmio Samba Junino, da FGM.

Segundo o Município, o evento é um reconhecimento pelas contribuições dadas por eles para a preservação e promoção dessa manifestação cultural em Salvador. O momento terá também o objetivo de celebrar as histórias de dedicação dos homenageados e os impactos gerados na comunidade pelo trabalho desenvolvido por cada um.

O Samba Junino é uma manifestação cultural, que mistura os elementos dos festivos juninos, com características do samba tradicional. Surgido em meados da década de 70 em Salvador, sua origem está estreitamente ligada ao candomblé e às festas de caboclo, tendo o "samba duro", como ritmo registrado. Além de muita música, o subgênero retrata temas relacionados à cultura nordestina.

Já o projeto Patrimônio É… foi criado em 2017 e promove, mensalmente, rodas de conversa sobre as diversas dimensões do patrimônio cultural de Salvador. Segundo os organizadores, o objetivo é promover a educação patrimonial através dos encontros que reúnem grandes pensadores, acadêmicos, artistas e agentes culturais para dialogar sobre o patrimônio cultural da cidade, em articulação com a história, memória, arquitetura, espaço público, educação, gestão e economia da cultura.

Quem é cada mestre e mestra?

Augusto Conceição

Augusto Conceição é um músico, compositor e multi-instrumentista com mais de quatro décadas de experiência. Em 1981, atuou como diretor musical da Banda Samba Fama, gravando a música "Tereza na Fogueira", que alcançou grande popularidade em toda a Bahia. Na década de 1990, foi pioneiro na incorporação de elementos do Samba Junino na banda Timbalada. Hoje, Augusto lidera a Banda Samba do Vai Kem Ké, conhecida por seus arrastões no São João e ensaios na Casa do Maestro, localizada na Rua Mestre Pastinha, na comunidade do Alto das Pombas, em Salvador.

Lobo Mall

Nascido no ano de 1964, Osvaldo Guimarães da Silva, conhecido como Lobo Mall, se destacou por promover discussões através da Associação dos Sambas Juninos e Samba de Roda do Estado da Bahia. Músico, percussionista, compositor e produtor cultural, Osvaldo sempre defendeu a importância do Samba Junino em Salvador.

Seu Flôr

Cantor e compositor do grupo Samba Leva Eu desde 1981, Seu Flôr é uma figura central na história do samba junino. O grupo foi criado em 1979 no bairro Engenho Velho de Brotas para competir no festival organizado pelo Grupo União, no Largo dos Artistas. Formado principalmente por amigos de infância, o Leva Eu cultiva o samba junino com amor e dedicação à tradição. Nos últimos anos, o grupo tem marcado presença no carnaval de Salvador e em diversos eventos em municípios baianos. Originário do berço do samba junino, o Engenho Velho de Brotas, o Leva Eu cresceu e prosperou ao som do samba duro e do samba de roda.

Jacira Bafafé