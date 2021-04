Campanha Brasil Sem Fome entrega 24 toneladas de alimentos arrecadados

A campanha Brasil Sem Fome, realizda pela Ação da Cidadania, segue de forma contínua até o final da pandemia do novo coronavírus. Nesta segunda-feira (3), o Comitê Salvador da organização vai realizar a entrega das 24 toneladas de alimentos arrecadas para instituições beneficentes como Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), Liga do Bem, Central Única das Favelas (Cufa), além de centros espiritas, terreiros, asilos e cidades do interior como Ubaitaba, Amargosa, Santa Inês e Nazaré das Farinhas.

Do total de alimentos arrecadados, quatro toneladas foram adquiridas em março, com o início do Brasil sem Fome, e 20 toneladas foram enviadas pelo Comitê Nacional da instituição, que coordena a campanha em todo Brasil.

A campanha conta com o apoio da Rede Brasil do Pacto Global, programa da Organização das Nações Unidas (ONU) que promove os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) entre as empresas, e dentro da parceria irá mobilizar o setor empresarial para contribuir com a causa. E seguirá de forma contínua até o final da pandemia. As doações podem ser feitas pelo site da campanha ou no comitê local.

Vulnerabilidade

A Ação da Cidadania, realizadora da campanha Nacional Natal sem Fome, se mobilizou desde o início da pandemia, em março do ano passado com a Campanha Ação Contra o Coronavírus. fazendo ações ininterruptas com o objetivo de ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, arrecadando doações que foram revertidas em cestas com alimentos não perecíveis e materiais de higiene para os trabalhadores e famílias impactados pelo covid-19 e que estão, até este momento, sem qualquer possibilidade de geração de renda.

Foram entregues cestas básicas e kits de higiene em 26 estados, além do distrito federal, através dos Comitês da Ação da Cidadania e ONG’s parceiras da entidade. Também foram atendidas diversas instituições sociais, igrejas, além dos indígenas e quilombolas que estão enfrentando grandes dificuldades.

Pesquisas recentes apontam que 63 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, Após um ano de pandemia do coronavírus, que afetou a vida de milhares de pessoas, esse número deve ter aumentado ainda mais.

De março a setembro de 2020, foram arrecadados em doações RS 30 milhões que foram revertidos em seis mil toneladas de alimentos, o equivalentes a 600 mil cestas básicas e 600 mil kits de higiene.

Já nos meses de outubro a dezembro de 2020, a campanha Natal sem Fome arrecadou mais de R$ 20 milhões, resultando em mais quatro mil toneladas de alimentos, equivalentes a 400 mil cestas básicas.

O montante distribuído em 2020, de dez mil toneladas de alimentos, atendeu a um milhão de famílias, o que representou cerca de quatro milhões de pessoas.