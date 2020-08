Campanha da Samsung sobre conectividade destaca combinação de produtos

A Samsung lançou uma campanha para mostrar aos seus clientes dicas e sugestões para usarem seus dispositivos de maneira cada vez mais conectada. A ideia é atingir tanto o consumidor que já tem esses produtos em casa como quem está pensando em comprar novos dispositivos.

A empresa também atualizou a plataforma de Connected Living no site, com conteúdos que ajudam os consumidores a configurar e melhorar a experiências com os produtos que já têm. Também é possível conhecer outras combinações de gadgets que indicação da conectividade entre cada um deles.

“A Samsung foi uma das marcas pioneiras em trazer um portfólio de smartphones, Smart TVs e linha branca totalmente conectados entre si, e vem reforçando os recursos de conectividade a cada lançamento. O projeto Connected Living, que abrange toda a América Latina, é mais uma mostra desse objetivo, que passa por tornar nossas rotinas mais eficientes e inteligentes, explorando ao máximo os benefícios que a tecnologia dos produtos que a companhia oferece. Através do nosso ecossistema é possível de forma muito prática, por exemplo, desde espelhar o conteúdo do smartphone na TV até conseguir ver o que tem dentro da sua geladeira pelo smartphone, e assim você nunca mais esquecerá o que comprar quando estiver no supermercado”, destaca Arthur Wong, diretor de marketing da Samsung América Latina.

A campanha traz vídeos com o ator Duda Nagle e as influencers Marcella Tranchesi e Carol Moreira. Os vídeos vão circular em mídias digitais, mostrando exemplos de conectividade de produtos da marca, como o smartphone avisando quando as roupas na máquina de lavar estão prontas. Outro exemplo trazido em um dos vídeos é como cinronizar um smartphone com a linha de TVs QLED da Samsung usando recursos como Multi Tela ou o Tape View.