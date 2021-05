Campanha da Transalvador pede atenção de motociclistas à velocidade

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) lançou uma campanha publicitária em que alerta motociclistas para os riscos de lesões graves e mortes em acidentes, especialmente por conta de velocidade alta. Em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária, as peças fazem parte de uma ação integrada pelo Maio Amarelo, que busca chamar atenção para a segurança no trânsito.

No vídeo, que será exibido em canais de TV, principais mídias e redes sociais da prefeitura, um motociclista em alta velocidade aparece fazendo ultrapassagens e outras manobras arriscadas, antes de bater contra um automóvel em um cruzamento. Também serão espalhados pela cidade outdoors alertando para a importância de se manter a velocidade adequada.

De todos os acidentes registrados em Salvador nos quatro primeiros meses deste ano, 68% envolviam motocicletas. Foram 526 acidentes envolvendo motociclistas, que resultaram em 15 mortes desses condutores, apontam os dados da Transalvador.

Diretor de Urgência e Emergência de Salvador, Ivan Paiva aparece explicando que de cada dez acidentes de trânsito em Salvador esse ano, seis envolviam um motociclista. Ele lembra que a situação é agravada pelo momento de pandemia, com menos leitos de UTI disponíveis.

“Se compararmos com o mesmo período do ano passado, houve uma queda nas ocorrências envolvendo motociclistas. Porém, os números deste ano ainda nos preocupam. Queremos, com esta campanha, sensibilizar esses condutores, alertar sobre os riscos do excesso de velocidade”, explica o superintendente da Transalvador, Marcus Passos.