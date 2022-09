Campanha de Vacinação Antirrábica chega ao Shopping Bela Vista

A saúde do seu bichinho de estimação pode ficar em dia no Shopping Bela Vista entre os dias 03, 04, 10, 11 e 17 de setembro. Um posto de vacinação antirrábica receberá cachorros e gatos no BOX da Alameda de Serviços no L1, para a aplicação do imunizante contra a raiva. A ação é promovida pela Prefeitura Municipal.

A raiva é uma infecção viral causada pela mordida, lambida ou machucado de animais infectados. O vírus que causa a doença ataca o sistema nervoso central resultando na inflamação do cérebro (encefalite).

Além dos pets domésticos, animais em vulnerabilidade que frequentam locais diferentes, como sítios, fazendas e parques, também são alvo da doença. A vacinação antirrábica anual é extremamente importante para evitar que animais se infectem e transmita a raiva para humanos.

Confira horários:

03/09 (das 9h às 16h) e 04/09 (das 12h às 17h)

10/09 (das 9h às 16h) e 11/09 (das 9h às 16h)

17/09 (das 9h às 16h)