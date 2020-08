Campanha de vacinação contra a gripe será encerrada nesta sexta (28)

Quem ainda não se vacinou contra a gripe só terá até o fim desta semana para garantir a dose. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza será encerrada nesta sexta-feira (28), último dia para comparecer a um posto de saúde e receber a imunização.

Nesta fase da campanha, a vacina está sendo distribuída para qualquer pessoa, sem necessidade de pertencer a um determinado público-alvo. O atendimento acontece em todas as 142 salas de imunização da rede municipal, das 8h às 17h. Além delas, outros três pontos funcionam em sistema drive-thru, das 8h às 14h: na Faculdade Bahiana de Medicina, no Cabula; no Atacadão Atakarejo de Fazenda Coutos; e no Outlet Center, no Uruguai.

Até o momento, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha imunizou 90% do público que pretendia, com mais de 831 mil doses aplicadas.

A subcoordenadora de doenças imunopreveníveis, Doiane Lemos, faz um alerta aos pais. No caso de crianças de 6 meses a 6 anos, a segunda dose da vacina deve ser tomada com um intervalo de pelo menos 30 dias.

“Das 30 mil crianças que se imunizaram com a primeira dose, 13 mil ainda não retornaram aos postos para completar a vacinação e efetivar a proteção. O número é muito alto e preocupante, já que estamos em um período em que, historicamente, é maior a circulação do vírus da influenza na cidade”, destaca Doiane.