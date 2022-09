Campanha nacional de vacinação contra polio termina nesta sexta-feira (30)

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação de 2022 termina nesta sexta-feira (30). Até o momento, 54,21% das crianças entre um e menores de cinco anos foram imunizadas contra a poliomielite. Apesar do fim da mobilização, todas as vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação, incluindo o imunizante que protege contra a pólio, seguem disponíveis para a população brasileira durante todo o ano.

“Essa doença foi erradicada no Brasil em 1994 e nós não queremos mais poliomielite no nosso país. Todos nós sabemos o que precisamos fazer para não termos mais a doença no Brasil. É inaceitável que crianças sofram por doenças que são evitáveis por vacinas e vacinas tão antigas como a da poliomielite”, reforçou o ministro da saúde, Marcelo Queiroga.

Toda a população com menos de cinco anos precisa ser vacinada para evitar a reintrodução do vírus que causa a paralisia infantil. As crianças menores de 1 ano deverão ser imunizadas conforme a situação vacinal para o esquema primário. As crianças de 1 a 4 anos deverão tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

O Brasil é uma das referências mundiais em imunização e possui um dos maiores programas de vacinação do mundo. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) aplica anualmente uma média de 100 milhões de doses, e o SUS tem capacidade de vacinar mais de um milhão de pessoas por dia em todo o Brasil. A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos.

Algumas doenças estão eliminadas devido à vacinação, mas a ocorrência de baixas coberturas vacinais pode causar a reintrodução dessas doenças no País, voltando a ser um problema de saúde pública. O Brasil já eliminou cinco doenças com a imunização:

• Poliomielite (paralisia infantil);

• Síndrome da Rubéola Congênita;

• Rubéola;

• Tétano Materno e Neonatal;

• Varíola.