Campanha ‘Natal Solidário’ da Fecomércio começa na próxima quinta-feira (28)

A campanha Natal Solidário, que está na sua 8º edição e é promovida pela Fecomércio-BA, dará início aos trabalhos do projeto em 2021 na próxima quinta-feira (28), às 8h30, no Espaço Mário Cravo, na Casa do Comércio. No evento, haverá a Celebração da Palavra, conduzida pelo bispo auxiliar Dom Marco Eugênio em uma cerimônia que respeitará todos os protocolos da pandemia e contará com a presença limitada de convidados, sendo eles a direção do Sistema Fecomércio-BA e representantes dos parceiros do Natal Solidário.

Neste ano, o tema da campanha, que receberá doações de alimentos não perecíveis e materiais de limpeza e higiene, será resumido no slogan ”Fazer o bem ilumina!”. Os donativos serão distribuídos entre diversas entidades baianas cadastradas, que dão assistência a crianças, idosos e portadores de necessidades especiais.

Como contribuintes, estarão envolvidos colaboradores do Sistema, empresários, sindicatos e toda a sociedade no que, de acordo com a Fecomércio-BA, será uma grande rede de solidariedade em prol dos mais necessitados.

Depois de ser impossibilitada pela pandemia, neste ano, a campanha Natal Solidário volta a realizar ações presenciais, visando a ampliação das doações. Mais uma vez, terá o apoio do Mesa Brasil Sesc, parceiro estratégico responsável pela logística de entrega das doações recebidas à lista de entidades cadastradas.

Pontos de coleta

A partir de 15 de novembro, as doações poderão ser entregues nas unidades Sesc e Senac de Salvador e interior, na FIEB e nos principais shoppings centers da capital (Salvador, Salvador Norte, Shopping Barra, entre outros). A lista completa será divulgada no site . O Edifício Casa do Comércio, em Salvador, já começa a receber doações desde o dia 28 de outubro.

Origem

O Natal Solidário foi idealizado pelo presidente do Sicomércio Camaçari, sindicato filiado à Fecomércio-BA, Juranildes Araújo. Em sua primeira edição, realizada em 2014, deu os primeiros passos com apenas 17 instituições beneficiadas. Ao longo dos anos, a campanha alcançou mais de 200 instituições do Estado.

O resultado positivo deve-se ao alcance do projeto no interior. Municípios que possuem unidades Sesc e Senac e sindicatos empresariais filiados à Fecomércio-BA também integram esta rede. As doações arrecadadas nos municípios são destinadas às instituições da própria região.