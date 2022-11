Campanha 'Sou Biblioteca Escolar' acontece em Salvador no dia 14

Promovida pelo Sistema Conselho Federal e Regional de Biblioteconomia, que congrega mais de 45 mil bibliotecários, a Campanha Sou Biblioteca Escolar acontece em Salvador, na Bienal do Livro, na próxima segunda-feira (14). A ação visa mobilizar diversos setores da sociedade, especialmente jovens e potenciais usuários desses espaços, a defenderem mais investimento nas bibliotecas escolares.

Às 14h30, a mesa redonda Sessão Especial FNDE dará início a campanha. Será uma discussão sobre as ações para o fortalecimento da leitura, do livro e da biblioteca escolar, em que será ouvida a sociedade civil sobre as pautas mais importantes que envolvem o tema.

"Essa campanha está sendo realizada em todo o Brasil. Trata-se de uma tentativa dos Conselhos de chamar atenção da sociedade e dar visibilidade para o cumprimento da Lei nº 12.244/2010, que fala da universalização das bibliotecas escolares", informou a presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da Bahia (CBR-5), Valdineia Barreto.

Segundo ela, a Lei 12.144/2010 determina que cada escola deve ter uma biblioteca com um bibliotecário para atender os alunos. "Infelizmente a lei tinha como prazo para a execução até o ano de 2020, já se passaram dois anos e até agora ela não foi efetivamente cumprida", disse a presidente.

A Bienal do Livro acontece no Centro de Convenções de Salvador, localizado na Av. Octávio Mangabeira, 5.490, na Boca do Rio. Para mais informações, acesse o site do evento.

Programação

SESSÃO ESPECIAL FNDE - A leitura, a Escola e a Sociedade

Uma discussão sobre as ações para o fortalecimento da leitura, do livro e da biblioteca escolar onde será ouvida a sociedade civil sobre as pautas mais importantes que envolvem o tema. Serão realizadas as nomeações dos integrantes do grupo de trabalho para a construção das normas de participação dos bibliotecários no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) e a divulgação dos vencedores do Concurso 200 anos de Independência promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Participantes: FÁBIO CORDEIRO - Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia; NADJA CÉZAR - PNLD e PNLL; OTÁVIO JUNIOR - Escritor; SÍLVIA PANAZZO - Autora e Presidente da Abrale

Como participar da campanha?

Para participar da campanha, o usuário deve gravar um vídeo de até 1 minuto, com o celular na posição vertical, dando apoio à campanha #SOUbibliotecaESCOLAR e enviar até sexta-feira (11) para o e-mail do CRB-5: crb5.bahia.sergipe@gmail.com. O vídeo será divulgado nas mídias sociais do conselho.