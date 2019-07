Campeão do BBB2, Caubói conta que perdeu prêmio de R$ 500 mil

Campeão do Big Brother Brasil 2, Rodrigo Leonel, o Caubói, afirmou que perdeu todo o dinheiro que ganhou no reality show da Globo. Ele participou do programa em 2002 e faturou o maior prêmio, de R$ 500 mil. O dinheiro, contudo, foi investido mal em alguns negócios, afirmou Rodrigo.

"Se você não tem a paz financeira, você não dorme, porque no outro dia você tem que pôr comida na mesa. Na verdade, a gente tem o bom na mão e não sabe", afirmou o ex-BBB em entrevista ao programa "Domingo Show", da Record.

Em 2005, Caubói chegou a ser entrevistado no Uol e falou sobre o que tinha feito com o dinheiro. "Tanta coisa: investimentos na minha área, o que sei fazer... A gente fica tão anestesiado, que é difícil falar o primeiro desejo (depois que recebe o dinheiro)".

O campeão da segunda edição do reality teve outros problemas, alguns até com a lei. Em 2007, o ex-BBB foi autuado por estelionato e tentativa de homiício, chegando a ser preso em flagrante durante a Festa do Peão de Barretos, em São Paulo. Ele teve fiança estipulada em R$ 30 mil.

Rodrigo foi acusado de retirar de um outro carro o adesivo que permitia acesso ao estacionamento do Parque do Peão. O adesivo irregular caracterizava estelionato, explicou a polícia na época. Ao ser confrontado, ele ainda brigou com o segurança da entrada, afirmando que era conhecido e iria ter acesso ao evento. Ele tentou entrar na área de camping e acabou passando com o carro por cima do pé do segurança.

A entrevista completa será exibida pelo "Domingo Show" no próximo domingo.