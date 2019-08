Campeonato de surf alerta para a conservação do ambiente marinho em Praia do Forte

A segunda edição do Campeonato Nas Ondas da Jubarte acontece neste fim de semana na Praia do Forte. O evento começa nesta sexta-feira (16), dentro da programação da Festa da Baleia Jubarte da Praia do Forte.

A ideia é estimulçar a prática do esporte entre crianças e jovens da comunidade, por meio do contato com profissionais da área. Serão realizadas atividades relacionadas à sustentabilidade e à conservação das baleias e do ambiente marinho.

Estão confirmadas as presenças de Bino Lopes, campeão nacional no WQS e Carla Circenis, campeã baiana e brasileira de surf e bióloga.

A abertura do campeonato acontece hoje, às 19h, no Espaço Baleia Jubarte, com a palestra de Carla Circenis e apresentação da banda Rock 4 Brothers. Nesse sábado (17), a partir das 8h, começam as baterias na Catiguiba e as atividades na praia, com atividades para crianças, músicas e outras surpresas.

Confira a programação completa: