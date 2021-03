Campeonato Paranaense é suspenso após veto de cidades para jogos

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) anunciou nesta segunda-feira (1º) a suspensão temporária do Campeonato Paranaense. Dessa forma, a segunda rodada do torneio, que iria começar a partir desta terça-feira (2), será remarcada.

A decisão aconteceu após o veto dos municípios para a realização de partidas. No estado, está em vigor um decreto que limita o funcionamento das atividades a apenas serviços considerados essenciais, por causa do agravamento da covid-19 na região. O Ministério Público do Paraná também havia recomendado que os jogos não fossem realizados.

Desta forma, os jogos que estão suspensos são: Paraná x Londrina, que aconteceria nesta terça-feira (2); Rio Branco-PR x Cianorte, Azuriz x FC Cascavel, Maringá x Coritiba e Cascavel CR x Toledo, que seriam realizados na quarta-feira (3) e Athletico x Operário-PR, previsto inicialmente para quinta-feira (4).

Ainda não há previsão de quando os jogos serão retomados. A expectativa é que isso ocorra após o dia 8 de março, quando tem fim o decreto estadual. As cidades de Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo afirmaram que não receberiam partidas até o prazo final da medida.

O Campeonato Paranaense já havia iniciado com problemas em razão dos vetos dos municípios e apenas dois dos seis jogos previstos foram realizados. No sábado (27), o Cianorte ganhou do Athletico-PR por 1x0 no Estádio Albino Turbay. No domingo (28), Operário-PR e Azuriz empataram em 1x1 no Germano Krüger.