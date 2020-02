Campo Grande tem FitDance para todas as idades

Quem foi que disse que só quem frequenta academia sabe meter os passinhos do grupo FitDance? Os foliões que foram atrás do pranchao do grupo nesta segunda-feira provaram que nao é bem assim.

Teve de tudo um pouco, homem, mulher e criança fazendo as coreografias do grupo no circuito Osmar. Famoso pelos passinhos de músicas de pagode, o grupo comandou uma legião de dançarinos na avenida. Tinha gente metendo passo até em cima das árvores.

O grupo dançou as principais apostas das bandas para o carnaval, como o hit "Ela não quer guerra com ninguém", do Parangolé, "Contatinho", do cantor Leo Santana, além de ensinar tambémos passinhos do brega funk "Tudo ok".

O pequeno Wendel Gabriel, de 8 anos, não quis saber de ficar grudado nos pais. Ele só pensava em meter dança e dar sarrada no ar.

