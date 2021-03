Candidato a titular, Ygor Catatau foca no Ba-Vi do Baiano: 'Agora é outro jogo'

Recém-chegado à Toca do Leão, Ygor Catatau precisou esperar até o segundo tempo para viver as primeiras emoções do Ba-Vi. Ele entrou no decorrer do triunfo por 1x0 no último sábado (13), no Barradão, válido pela Copa do Nordeste. Já no clássico do Campeonato Baiano, que será disputado na quarta-feira (17), às 18h, em Pituaçu, o atacante deve ter a chance de começar em campo.

Por conta da sequência de jogos, o técnico Rodrigo Chagas deve descansar alguns atletas e dar oportunidade a outros, a exemplo de Ygor Catatau, que prefere ser utilizado pelos lados do campo. "Prefiro como extrema, mas não tenho problema nenhum de jogar de 9. Se depender de mim, estou disposto a ajudar a equipe em qual setor for", disse.

"Joguei de 9, não sinto dificuldade. Só que hoje prefiro atuar pelos lados. Tanto o esquerdo quanto o direito, que tenho mais segurança. A força que tenho para atacar ou ajudar defensivamente, é bom. Como o professor perguntou, se precisar de mim como 9 também, estou disposto a ajudar a equipe", completou.

Ygor Catatau e todos os atletas que não foram titulares no último Ba-Vi realizaram uma atividade tática nesta segunda-feira (15). O técnico Rodrigo Chagas também trabalhou jogadas de bola parada e exibiu um vídeo com lances do clássico no regional. O meia Eduardo foi o único que não participou, pois segue em tratamento de fisioterapia para se recuperar de dor lombar. Os titulares fizeram atividades regenerativas.

Os jogadores do Vitória encerrarão os preparativos para o Ba-Vi do estadual na manhã de terça-feira (16), na Toca do Leão. Apesar do triunfo no clássico do final de semana passado, o discurso é de pés no chão.

"Cada jogo é um jogo. Ganhamos bem, fizemos boa partida, saímos com placar positivo, só que já passou. Nosso foco agora, mesmo que seja o mesmo time, é outro jogo. A gente vem trabalhando para que possa ter mais um bom resultado e uma sequência muito boa", vislumbrou Ygor Catatau.