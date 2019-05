Canonização de Irmã Dulce vai impulsionar turismo religioso, acredita trade

Além do impulso para a arrecadação das Obras Sociais de Irmã Dulce, a canonização de Irmã Dulce, anunciada nesta terça-feira (14) pelo Vaticano, irá movimentar o turismo religioso de Salvador. É o que acredita o trade turístico. Para o setor, a obra do Caminho da Fé, anunciada no ano passado pela prefeitura, poderá atrair milhares de pessoas à capital e incrementar o segmento.

Depois da requalificação da Colina Sagrada, na Basílica do Bonfim, a Cidade Baixa ganhará o “Caminho da Fé”, um espaço para peregrinação de fiéis entre o santuário de Irmã Dulce e a Basílica do Bonfim.

A Avenida Dendezeiros, no bairro do Bonfim, será requalificada com alargamento de uma das calçadas, arborização do caminho, maior iluminação pública, além da implantação de 14 totens informativos e acessibilidade.

Uma licitação do tipo menor preço foi lançada na última terça-feira (7) pela prefeitura de Salvador para a realização da obra. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 7 de junho deste ano. A empresa contratada executará a requalificação da Avenida para implantação do Caminho da Fé. Ainda não há data para início das obras ou previsão de finalização.

“Teremos, com certeza, um incremento na visitação do santuário de Irmã Dulce e do Caminho da Fé, no Bonfim. Esse olhar para Salvador movimentará as mais de 370 e tantas igrejas que a cidade possui. E o bom disso é que o turismo religioso não é sazonal, ele acontece durante todo o ano. Só precisamos, neste momento, que as obras da prefeitura fiquem prontas e que o município e o estado divulguem a canonização da forma que o momento merece”, afirmou o presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA), Silvio Pessoa.

Ele destacou que Salvador ainda engatinha na área do turismo religioso, mas espera que a canonização atraia fiéis à Salvador e gere emprego e renda, além do fortalecimento da fé da igreja católica.

O presidente do Salvador Destination, Roberto Duran, destacou que a confirmação de roteiros de peregrinação geralmente são realizados com a oficialização da canonização dos santos. “Esse processo irá potencializar de forma significativa a velocidade da consagração e da confirmação desse Caminho da Fé. Foi assim que aconteceu com Lourdes, Fátima, Lapa e é assim que acontece com esses roteiros", disse.

"Isso acaba incrementando toda a cadeia do turismo, já que as pessoas aproveitam o entorno da cidade. O turismo religioso é o principal motivo da viagem, mas os turistas também desfrutam outras potencialidades da cidade", afirmou Duran.

O assessor de memória e cultura das Obras Sociais Irmã Dulce, Osvaldo Gouveia, também comemora. "Para o turismo, vai ser fantástico. Vai ser bom para a própria economia da Bahia. Espero que tenha uma revitalização econômica dessa região dessa cidade. Já existe um plano nesse sentido, mas o estado precisa estar preparado, porque Irmã Dulce é do povo. Precisamos de logística, de segurança, de conforto, de bons restaurantes no entorno, de lojas de souvenir. Mas com o Bonfim e Irmã Dulce juntos, isso aqui pode se tornar um polo do turismo religioso", declarou.