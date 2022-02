Cantor baiano morre após sofrer acidente de carro na BR-101

O vocalista da banda Xote dos Garotos, Samuel Santos da Silva, morreu após sofrer um grave acidente de carro na madrugada deste domingo (13). Em nota de pesar, a banda confirmou a morte e agradeceu às mensagens enviadas por fãs e amigos.

Samuel sempre declarava amor pela música (Foto: Acervo Pessoal)

Samuel voltava de um show quando aconteceu o acidente. Ele dirigia na BR-101, no trecho urbano da zona rural de Laje, município do Vale do Jiquiriçá, quando seu carro e uma carreta se chocaram. A batida aconteceu no km 284 e, além de Samuel, uma outra pessoa que estava no carro com ele, Hauã Ramires, também morreu. Não há informações sobre quem conduzia o veículo no momento do acidente.

Hauã estava com Samuel na hora do acidente e também morreu (Foto: Acervo pessoal)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caso foi registrado na delegacia de Laje. Perícia e remoção dos veículos já foram realizadas.

Nas redes sociais, a perda precoce de Samuel causou comoção de fãs e amigos. Além de cantor, ele era compositor e técnico em agropecuária. Um dia antes de morrer, ele prestou homenagem a uma moça chamada Maiane e ao amigo Erik, que fizeram aniversário. Depois, ele festejou o retorno do futebol com os amigos e também brincou com o fato de o Palmeiras ter perdido o título do Mundial em jogo contra o Chelsea.

Já Hauã era formado em Farmácia/Bioquímica e cursava pós-graduação em análises clínicas. Antes de morrer, o jovem chegou a fazer uma homenagem para Samuel nas redes sociais. Ele filmou o amigo enquanto se apresentava e se declarou fã.