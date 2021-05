Cantor BJ Thomas morre aos 78 anos nos EUA, vítima de câncer

O cantor BJ Thomas morreu no último sábado, em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos. Aos 78 anos, o Thomas foi vítima de um câncer de pulmão. O cantor ficou famoso por hits nos anos 60 e 70, especialmente canções como Rain Drops Keep Fallin' On My Head e Rock'n'Roll Lullaby.

"É com profunda tristeza que confirmamos a morte de BJ Thomas", publicou a assessoria de imprensa, perfil oficial do cantor no Twitter.

No Brasil, BJ Thomas teve músicas em trilhas sonoras de novelas como Selva de Pedra. Ao longo da carreira, o cantor chegou a vender mais de 70 milhões de discos, passando por gêneros como country e gospel.

Em março, ele anunciou que havia sido diagnosticado com câncer de pulmão em estágio 4. Na época, ele divulgou um comunicado em suas redes sociais.

"Eu só gostaria de usar essa oportunidade única para compartilhar minha gratidão a Gloria, minha esposa maravilhosa e minha base há 53 anos; minha família, amigos e fãs. Sou abençoado por ter tido a oportunidade de gravar lindas músicas no pop, no country e no gospel, e compartilhar essas maravilhosas canções e memórias pelo mundo com milhões de vocês", afirmou, na ocasião.