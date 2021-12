Cantor de forró morre em acidente de carro no Ceará após fazer show

O cantor de forró Nivaldo Rodrigues de Lima, conhecido como New Boy, morreu em um acidente de carro entre as cidades de Morada Nova e Jaguaretama, no interior do Ceará, neste domingo (26). O acidente aconteceu na rodovia CE-371.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima estava de carona no veículo que capotou na rodovia estadual depois que o motorista perdeu o controle da direção. Horas antes, ele havia participado dos shows das cantoras Gil Mendes e Mara Pavanellys.

Tanto o motorista quando os outros dois ocupantes do automóvel foram levados a um hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nivaldo não resistiu e morreu ao chegar na unidade de saúde. O acidente foi registrado na Delegacia Regional de Russas, que investiga o caso.