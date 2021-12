Cantor de funk é morto com 15 tiros em palco de show em Pernambuco

O cantor MC Boco do Borel, conhecido no meio musical brega funk, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (26), em um bar no Ipojuca, em Pernambuco.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que Paulo Roberto Gonçalves Cavalcanti, de 34 anos, foi encontrado sem vida, com perfurações de arma de fogo, em um bar, na Avenida dos Pescadores, na cidade.

MC Beco do Borel foi morto logo antes de comerçar uma apresentação no estabelecimento por um homem usando uma touca ninja chegou na frente do palco e efetuou os disparos. O cantor foi atingido com pelo menos 15 tiros, inclusive, na cabeça.

Ele chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serrambi, mas não resistiu aos ferimentos.



Em sua conta do Instagram, Boco havia agradecido, ontem, por mais um dia de vida e também havia publicado fotos com a família, comemorando o Natal. MC Boco havia sido solto da prisão em 26 de outubro de 2021 após passar um ano preso por tráfico de drogas.

bar não tinha câmeras de segurança A esposa do cantor, Alynne Cristina, pediu por justiça em publicação nas redes sociais. "As pessoas não sabem de nada, absolutamente nada. Essas poucas palavras que foram ditas, acho que ficou claro. Meu marido foi assassinado friamente, por ser esse cara que ele sempre era. Sabia chegar e sair dos lugares, conhecia pessoas de A a Z. Se fulano tem guerra ciclano, o que Boco tinha haver com isso?", lamentou Alynne.