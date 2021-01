Cantor gospel Flávio Camargo morre de infecção no pulmão após ter covid-19

Morreu nesta terça-feira (19), no Rio de Janeiro, o cantor gospel Flavio Gamargo. Ele teve uma infecção no pulmão, segundo informações compartilhadas pela família do artista no Instagram.

Flávio foi internado no início de janeiro com um quadro infeccioso e chegou a ficar no CTI (Centro de Terapia Intensiva) em um hospital carioca. O cantor precisou ser transferido devido à gravidade do quadro.

Na terça-feira, a conta oficial dele no Instagram informou que o quadro de Flávio piorou, sendo considerado grave. "Infelizmente o quadro clínico do meu esposo, Flávio Camargo, se agravou e ele precisou ser intubado. Segundo a equipe médica ele está muito grave e precisa de um verdadeiro milagre", escreveu a mulher dele, Suzanna, no Instagram.

O cantor foi diagnosticado com a covid-19 em setembro do ano passado. Ele chegou a ficar internado e teve parte do pulmão comprometido, mas conseguiu se recuperar e recebeu alta. Ele havia comemorado a vitória contra a doença nas redes sociais.

O sepultamento ocorreu ontem no cemitério Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro.