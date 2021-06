Cantor Mário Brasil é acusado de assédio e agressão por funcionária; ele nega

O cantor e empresário Mário Brasil, 38 anos, que ficou famoso com o pagode "Todo Enfiado", da banda O Troco, é acusado de agressão física e assédio por uma funcionária de um bar que ele tem no bairro do Cabula, em Salvador. O crime teria acontecido no domingo (13), dentro do estabelecimento. Ele nega as acusações.

De acordo com a denúncia, a jovem de 18 anos teria sido convidada para uma confraternização de funcionários do bar do cantor, o Petiscaria do Chef, mas quando chegou lá viu que só ele estava no local. Ela teria tentado sair do local ao percer a situação, mas diz que Mário a impediu tentou agarrá-la. Ela tentou escapar, momento em que o cantor a teria agredido. Ela sofreu ferimentos no rosto.

Mário nega ter agredido ou tentado abusar da funcionária. Ele gravou uma série de stories no Instagram na tarde desta quinta (17) falando do assunto. "Sofri um acidente, mas tô em casa já graças a Deus, me recuperando. Sobre isso, vida que segue", inicia ele - o cantor sofreu acidente de moto na última segunda. "Mas quero falar realmente sobre essas calúnias e difamação, que estão saindo sobre meu nome", continua. "Não fiz nada disso, sou inocente, podem continuar confiando em mim. Não sou esse tipo de pessoa".

Ele diz que "aparecem pessoas" na vida para tentar usufruir das conquitas alcançadas. "Você ajuda as pessoas e é isso que tem em troca. Ingratidão, falta de respeito, desconsideração". Ele diz que vai mostrar judicialmente que é inocente. "Aguardem, porque a Justiça está apurando todos os fatos", diz. O cantor afirma que além do depoimento, levou provas para a delegacia hoje. "Provas verdadeiras", acrescenta. Ele encerra agradecendo mensagens de apoio que tem recebido.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi inicialmente registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), em Brotas, onde foi expedida a guia para exame pericial. Depois, o caso foi encaminhado para a 11ª Delegacia (Tancredo Neves), onde Mário foi ouvido hoje. A investigação está em andamento e o caso foi tipificado como lesão corporal. O cantor chegou a postar uma foto em que mostra que está na 11ª DT, com a frase "Não é o que se fala, e sim o que se pode provar".

Mário é casado com a influenciadora Tássia Brasil, que está grávida do cantor. Além de cantor e empresário, Mário já teve envolvimento na política. Em 2020, ele chegou a ser candidato a vereador pelo PSD em Salvador, mas não foi eleito.