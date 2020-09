Cantor Maurício Manieri sofre infarto e é internado em UTI

O cantor Maurício Manieri, 50 anos, sofreu um infarto nesta segunda-feira (14) e precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de São Paulo.

De acordo com a revista Quem, uma pessoa próxima ao cantor afirmou que ele vai passar ainda hoje por uma cirurgia.

Maurício ficou conhecido em 1998, com seu seu primeiro álbum, que trazia hits como Bem Querer, Minha Menina e Pensando em Você. Seu último lançamento foi em agosto do ano passado. Batizado de Classics, trazia regravações de dez grandes sucessos de várias décadas. Ele mistura pop e MPB com um toque de soul em suas canções.

Ele ainda participou da 2ª temporada do reality show A Fazenda, da Record. Na época, foi o sexto eliminado da edição, após uma roça com Karina Bacchi e Cacau Melo.

Casado com Izabelle Stein, o músico tem um filho de 6 anos, Marco. Maurício fez aniversário na última quinta (10) e publicou um vídeo agradecendo o carinho que recebe dos fãs. "Meus amores, queria agradecer imensamente as mensagens de Parabéns pelo meu aniversário! Fiquei muito feliz! Vocês são os melhores e mais incríveis fãs e seguidores do mundo! Amo vocês!!", disse Maurício na ocasião.

Maurício com a esposa e o filho (Foto: Reprodução/Instagram)