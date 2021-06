Cantor que fez dupla com Cristiano Araújo é encontrado morto em Goiânia

O cantor Luizmar de Oliveira Damasceno, que fez dupla com o sertanejo Cristiano Araújo (falecido em junho de 2015), foi encontrado morto em uma área de mata no Morro do Mendanha, em Goiânia.

Ele tinha 45 anos e estava desaparecido havia quatro dias. Antes do corpo ser achado, policiais tinham encontrado apenas a sua moto, nessa segunda (14).

Ainda não se sabe a causa da morte do músico. O corpo foi encaminhado agora para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames periciais.

Luizmar faria um show no último sábado, Dia dos Namorados, mas não apareceu para tocar. Ele havia saído de casa no dia anterior.

Investigadores contaram que Luizmar aparece em um vídeo de circuito interno de uma loja comprando alguns metros de corda, no dia do seu desaparecimento.

Ele e Cristiano formaram dupla em 2008 e chegaram a gravar um CD. Sete anos depois, Cristiano Araújo morreu em um acidente de carro, que também matou a sua noiva.