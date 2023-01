Cantor sertanejo é assassinado na frente da noiva em Manaus

O cantor sertanejo Igor Moreira foi morto na última quarta-feira (4) com 20 tiros. Ele estava na rua Botelho Magalhães, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus, quando foi vítima dos disparos na porta da casa da sogra.

A Polícia Civil do Amazonas informou que o artista estava acompanhado da noiva e do enteado no momento do assassinato. Ainda segundo a corporação, a PC já tem algumas linhas de investigação que podem ter motivado a morte do cantor.

Igor era pai de três filhos e fazia várias apresentações em casas de shows, bares e eventos particulares de Manaus, segundo informações do G1. A vítima foi abordada por três homens que estavam em um carro branco e que procuravam uma bolsa, além de uma arma de fogo.

A motivação ainda é especulada, mas informações apontam que a vítima estava devendo dinheiro à agiota ou teria um possível envolvimento com o tráfico de drogas. Entretanto, a noiva do artista rebateu as informações.