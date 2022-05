Cantor sertanejo Piettro Dias, esposa e filho morrem em acidente de carro

O cantor sertanejo Piettro Dias morreu na noite deste sábado, em um grave acidente na altura do km 6 da BR-364, entre os municípios de Frutal e Planura, em Minas Gerais. A esposa dele, Tatiane Silva, 30, e o filho do casal, João Pedro, 6, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo conduzido pelo artista teria colidido contra um caminhão. O corpo de Piettro ficou preso às ferragens, e o óbito foi constatado ainda no local, de acordo com o g1.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.

Ainda conforme os bombeiros, foi necessário aplicar serragem na pista, devido ao vazamento de óleo dos veículos.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuaram na ocorrência. O corpo foi liberado após os trabalhos da perícia.

Pelas redes sociais, o perfil oficial da Expo Frutal, evento que acontecerá entre os dias 26 de junho e 3 de julho, com apresentação do sertanejo, lamentou o acidente e a perda do artista. "Jovem, carismático e muito talentoso, Piettro há alguns anos vem se apresentando na Expo Frutal. Neste momento de dor, deixamos aqui nossos sentimentos aos familiares, amigos e admiradores do seu trabalho".