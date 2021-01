Cantora Amanda Wanessa tem melhora significativa e respira sem ajuda de aparelhos

Internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular do Recife desde que sofreu um grave acidente de trânsito, no dia 4 de janeiro, a cantora gospel Amanda Wanessa, de 33 anos, teve, nesta quarta-feira (20), uma melhora significativa em seu estado de saúde. Agora, ela respira sem ajuda de aparelhos.

Compartilhada no perfil do Instagram da cantora, a boa notícia veio acompanhada de agradecimentos. "Aleluia! Obrigada, Senhor! Somos gratos a todos vocês também que estão conosco em oração. Que Jesus os abençoe", disse parte do texto.



Nessa segunda-feira (18), também por meio das redes sociais, os familiares afirmaram que Amanda Wanessa tem respondido gradativamente aos estímulos, além de já ter mexido o pescoço e aberto os olhos. "Segundo os médicos, sua recuperação é uma questão de tempo", disse a família.

O acidente

O carro que a cantora conduzia foi atingido por um caminhão de tijolos que, de acordo com testemunhas, invadiu a contramão. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que foi acionado para o local, um outro caminhão também se envolveu no acidente.

"O condutor de um dos caminhões foi conduzido pelo policiamento para delegacia para prestar esclarecimentos, enquanto o outro teria fugido do local", informou o BPRv, em nota.

Imagens do acidente mostram que o carro da cantora ficou completamente destruído. Ela ficou presa às ferragens, estava desacordada e com múltiplas fraturas quando foi retirada do automóvel. Inicialmente, Amanda, a filha dela, o pai, e a amiga foram levados para o Hospital de Rio Formoso. De lá, a cantora e a filha foram transferidas para um hospital privado do Recife.



As informações são do Jornal do Commercio, Rede Nordeste