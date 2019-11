Cantora gospel Fernanda Brum sofre acidente de carro no Rio

A cantora gospel Fernanda Brum sofreu um acidente de carro nesta sexta-feira (22) enquanto voltava de um período de folga em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.

A artista, que estava acompanhada do marido, trafegava de carro pela Rodovia Rio Santos (BR-101), quando os pneus de seu veículo perderam a aderência com a pista.

Segundo a assessoria da MK Music, gravadora de Fernanda, o casal foi atendido no Hospital Geral da Japuíba e Fernanda precisou sair de lá com um colar cervical para fazer repouso. Apesar do susto, os dois estão fora de perigo.

"A cantora gospel Fernanda Brum sofreu um acidente de carro voltando de Angra dos Reis com o marido, Emerson Pinheiro. O automóvel derrapou. Foram atendidos no Hospital Geral da Japuíba e liberados. Devido à pancada, a cantora está usando um colete cervical e ficará em observação em casa, com repouso absoluto", afirmou um comunicado da assessoria de imprensa da gravadora.