Cantora morre atingida por outro veículo após passar mal em carro

A cantora portuguesa Claudisabel, de 40 anos, morreu nesta segunda-feira (19), atingida por um veículo na estrada. A artista voltava de uma participação em um programa português, quando passou mal o próprio carro.

Com medo de prosseguir com a viagem, ela chegou a parar no acostamento da estrada Alcácer do Sal, ligou para um familiar para avisar que não estava bem e não iria continuar dirigindo.

No entanto, acabou sendo atingida por outro veículo na estrada, segundo a CNN. O Corpo de Bombeiros da região afirmou que o carro da cantora chegou a capotar após a colisão. O veículo acabou saindo da pista e parou em um gramado.

Nas redes sociais, a morte da artista foi divulgada pela assessoria. "É com profundo pesar, dor e tristeza que comunicamos o falecimento da cantora Claudisabel, após acidente automobilístico nesta madrugada. A sua voz, alegria e frontalidade que a caracterizam deixam mais pobres a música portuguesa e todos que tiveram a oportunidade de a conhecer e privar com ela".