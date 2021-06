Cantora que emocionou Luciano Huck morre, aos 51 anos, de covid-19

Conhecida por sua participação no Caldeirão do Huck, a cantora Silvania Maria de Jesus morreu, aos 51 anos, de covid-19. Durante participação no 'Lata Velha', em 2012, Silvania emocionou o apresentador Luciano Huck durante sua apresentação.

No quadro, a equipe do programa reformou seu Escort XR3 usando a cor rosa em todo o veículo, após ela interpretar Madonna no Caldeirão do Huck.

Foto: Reprodução / TV Globo

Em entrevista ao G1 nesta sexta-feira (4), a irmã dela, Luciana Cristina Jesus, de 47 anos, contou que o momento é de muita dor para a família. Silvania deixa três filhos.

Natural do Rio de Janeiro, ela morava há três anos em Praia Grande, no litoral paulista. "Ela já participou de diversos programas para se apresentar com a sua banda. Mas, quando participou do programa do Luciano Huck, se sentiu muito realizada e emocionada. Como prêmio, ela recebeu o carro reformado, ganhou R$ 20 mil e muitas outras coisas. O carro ficou rosa, que era a cor predileta dela. Tanto que a casa dela toda era pink", conta a irmã ao G1.

Silvania começou a sentir os sintomas no dia 3 de maio. Dois dias depois ela testou positivo, quando foi internada e transferida para UTI, onde foi intubada.