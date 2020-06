Canudos fará isolamento total de novo a partir da quarta (1º)

O prefeito de Canudos, Genário Rabelo (PSD), anunciou nesta terça-feira (30) que o muinicípio terá novamente medida de isolamento total para tentar conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. Dois casos novos de covid-19 foram registrados na cidade, explica o prefeito, que fez comunicado à população pelas redes sociais.

"Quero dizer que é mais uma vez necessário a gente fazer o lockdown", afirmou. "Quero pedir a compreensão das pessoas, que coleborem com a secretária, que se identifique quem teve contado (com os infectados) para que a gente possa não perder o controle como outros municípios", diz.

O comércio da cidade ficará fechado desta quarta (1º) até o sábdo (4). Haverá também toque de recolher a partir das 20h de hoje e até às 23h59 do sábado.

Rabelo afirmou que um dos casos novos registrados é de um homem que não teve nenhum histórico de viagem. Ele começou a apresentar sintomas no dia 20 e procurou a secretaria de Saúde três dias depois. "Como só tinha 3 dias de sintomas, fizemos a coleta e mandamos para o Lacen. No dia de ontem deu resultado positivo. Foi o13º caso de Canudos", diz.

Desde que o cidadão informou a secretária, foi isolado. Familiares foram testados e estão sendo monitorados, diz o prefeito.

O segundo caso, que leva o total a 14 na cidade, é de uma moradora de Canudos que trabalha no Hospital de Uauá, onde teria feito o teste. "Podemos perder o controle se a gente não fechar a cidade,não tomar as decisões no momento certo", avalia o prefeito.

É a segunda vez que Canudos faz um isolamento total para tentar conter o coronavírus. No final de maio, a chegada de três pessoas de uma família de São Paulo com covid-19 motivou a decisão.