Cão farejador encontra crack e cocaína em bagagem de passageira em Conquista

Cinco quilos de crack e dois quilos de cocaína foram apreendidos na manhã desta segunda-feira (15) na BR-116, em Vitória da Conquista, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante a operação de rotina, os policiais pararam um ônibus de turismo na altura do KM 830. A equipe subiu no veículo e conversou com ocupantes, decidindo aprofundar as fiscalizações. O cão farejador K9 Kaleo foi levado até lá e sinalizou que dentro de uma mala havia drogas. Na revista, os agentes encontraram os tabletes de crack e cocaína.

A partir daí, os policiais foram identificar o responsável pela mala, que era uma mulher. Ela contou que recebeu a bagagem na rodoviária de São Paulo e levaria até Feira de Santana. Para isso, receberia R$ 1,5 mil.

A passageira recebe voz de prisão em flagrante e foi encaminhada para Delegacia de Polícia Judiciária. Ela vai responder por tráfico de drogas.