Cão policial encontra 14 kg de drogas em imóvel em Porto Seguro

O cão policial Kabu, da raça pastor-belga-malinois, pertencente ao 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), ajudou a localizar 14 kg de drogas escondidos em um imóvel na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, na noite desta segunda-feira (20)

Conforme explicou o comandante do 8º BPM, tenente-coronel Alexandre Costa de Sousa, após uma denúncia anônima informar que criminosos estavam escondendo armas e drogas, no bairro Campinho, as equipes foram até o local, com o apoio do cachorro, averiguar a informação.

Os policiais chegaram até o imóvel, deram comandos de busca para Kabu que, após farejar o ambiente, sinalizou às equipes a presença dos materiais ilícitos. Durante a conferência, as guarnições encontraram cerca de oito quilos de pasta base de cocaína, 4,5 kg de maconha e 1,5 kg de crack, balança e embalagens para armazenar drogas.

“Todas as vezes que somos acionados para ocorrências que envolvem drogas utilizamos o canil para reduzir o tempo de busca dos materiais. Eles são ferramentas indispensáveis para determinadas ações. E essa foi mais uma situação em que Kabu deu suporte às guarnições”, disse comandante do 8º BPM.

O material foi apresentado no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Porto Seguro.