Capa e Van terão a chance de dar a volta por cima no Vitória

Mesmo com pouquíssimo tempo de Barradão, o técnico Carlos Amadeu já terá um problema gigantesco para resolver. Para o seu segundo jogo à frente do Vitória, o comandante não contará com a sua dupla de laterais considerada titular.

O duelo será no domingo (18), às 16h, em Maceió, contra o CRB. Mesmo com cinco dias até a partida, pela 16ª rodada da Série B, não há perspectiva de que o lateral esquerdo Chiquinho se recupere da lesão muscular que teve.

Titular diante do Paraná, no último sábado (10), o lateral acabou substituído com seis minutos de jogo por conta da lesão. Na segunda-feira, o atleta passou por exames e foi diagnosticado com um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Não há previsão de retorno.

O outro desfalque Amadeu ficou sabendo que teria ainda durante a partida, no início da etapa final. Seu lateral direito titular, Matheus Rocha, recebeu o cartão amarelo. Foi o terceiro dele na Série B, e por isso terá que cumprir suspensão.

A redenção de Capa e Van

Aí nasce o problema para o comandante rubro-negro – que pode vir até a converter-se numa solução. Por um lado, os laterais reservas do elenco não têm tido uma Série B de sucesso. Por outro, ambos devem entrar com ‘sangue no olho’ diante do CRB.

Capa já deu uma amostra disso. Foi ele quem entrou em campo no lugar de Chiquinho diante do Paraná. 20 minutos depois, o lateral foi decisivo: foi dele o cruzamento para o gol de Jordy Caicedo, o primeiro do Leão na vitória por 2x0. Foi a sua primeira assistência na equipe.

Ainda que tímida, trata-se de uma redenção para o lateral, que havia passado por um sufoco nos dois jogos anteriores. Contra Figueirense (1x1) e Brasil (derrota por 1x0), Capa foi escalado pelo então técnico Osmar Loss improvisado como ponta esquerda. Com atuação abaixo do esperado, acabou alvo de críticas da torcida.

Van é outro que busca a redenção. Titular diante de Sport e Oeste (derrotas por 3x1 e 3x0 respectivamente), últimas partidas antes da pausa da Copa América, o lateral virou reserva de vez após a competição internacional.

Só teve uma chance como titular diante do Figueirense, no último dia 30. Acabou envolvido no lance do único gol do adversário no empate em 1x1, ao falhar na marcação de Willian Popp. O resultado: voltou a ser banco no jogo seguinte, diante do Brasil.

Quase titulares

O curioso é que a dupla foi contratada com a esperança de serem titulares. Capa chegou à Toca do Leão na última semana de março, ainda na presidência de Ricardo David. À época, a equipe vinha em dificuldades com o seu lateral esquerdo titular, Fabrício.

Já Van foi uma das primeiras contratações do presidente Paulo Carneiro, em 26 de abril, dois dias após a sua eleição. Ele chegou ao lado de outro destaque do Bahia de Feira no Baianão, o volante Gabriel Bispo.

No momento da chegada de Van, o Vitória passava por uma grave carência de laterais direitos. Jeferson já havia sido afastado e Matheus Rocha vinha de más atuações. Tanto, que o então técnico Claudio Tencati chegou a improvisar os volantes Dudu Vieira e Farinha na posição nas primeiras rodadas da Série B.

Perguntado sobre a surpresa de perder seus titulares, o técnico Carlos Amadeu explicou após o triunfo sobre o Paraná que a comissão técnica se prepara previamente para imprevistos como esse.

“Tem que se preparar para tudo. Fazer um exercício que é: ‘se a gente perder fulano, quem entra?’. Se perder alguém expulso, faz o exercício: ‘é zagueiro? É atacante?” Então, quando substituí Chiquinho, já tínhamos mais ou menos um percentual de preparação e discussão dentro da comissão técnica”, disse.