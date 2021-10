Capelinha de São Caetano: grupo chega atirando em rua e deixa vários baleados

Moradores da Rua Major Pinheiro, no bairro de Capelinha de São Caetano, em Salvador, passaram por momentos de terror no início da noite desta terça-feira (19), quando um grupo armado com pistolas e metralhadoras chegou atirando no local.

Várias pessoas estavam na rua no momento do ataque, incluindo crianças, por volta de 19h. Há relatos de diversos feridos pelos disparos e, pelo menos, um homem morto.

Os baleados – ao menos uma criança estaria entre eles – foram encaminhados para unidades de saúde da região, incluindo a UPA de São Caetano. Ainda não há confirmação do número de vítimas, nem do estado de saúde delas. O atentado teria relação, segundo moradores, com brigas entre facções criminosas.

Vídeos

Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais relacionados ao ataque, é possível ver uma vítima sendo carregada por populares pelas ruas. Em outro, homem dão diversos tiros em um homem, bem ao lado de uma mulher caída no chão. São mais de 10 disparos na região da cabeça. Em mais um registro, é possível ver os policiais já no local, momentos depois de os bandidos irem embora.

Procurada, a Polícia Militar informou que guarnições da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá) foram ao local para atender uma ocorrência, mas não revelou detalhes.

“Por volta das 19h, policiais militares da 9ª CIPM foram acionados pelo Cicom com denúncia de disparos de arma de fogo, na Rua Major Pinheiro, na Capelinha de São Caetano. A guarnição esteve no local e identificou uma das vítimas, em seguida, isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime para realização das medidas legais”, diz nota da PM, que também cita que outras vítimas foram socorridas para a UPA de São Caetano.