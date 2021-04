Capital tem o dia mais chuvoso do mês de abril

Depois de uma quinta-feira chuvosa e mais fria, o mau tempo vai continuar em Salvador nesta sexta (16), de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A quinta foi o dia mais chuvoso deste mês de abril, com um volume de 25mm - acima do esperado pelos meteorologistas, principalmente após a baixa quantidade de chuvas nos meses de fevereiro e março. Em fevereiro, por exemplo, foram 52mm, sendo que a média pluviométrica para o mês é de 107,2mm.

Ainda segundo o Inmet, o sextou soteropolitano será de tempo fechado, com céu nublado e possibilidade de chuva. A temperatura mínima de 23ºC e máxima de 30ºC devem chegar acompanhadas de ventos que variam entre fracos e moderados.

O Climatempo explicou que há um alerta de temporais em várias regiões do Nordeste por conta da intensificação de ventos úmidos marítimos associados à recente passagem de uma frente fria pelo oceano e à presença de um grande sistema de alta pressão atmosférica no mar, a proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e o ar quente e úmido predominante. Por isso, há previsão de chuva e vento de moderada a forte intensidade ao longo do dia, com rajadas entre 40 e 60km/h, acompanhadas de raios, no sul e no leste do estado.

Apesar disso, a previsão para o final de semana é de céu aberto, com poucas nuvens e pancadas de chuva isoladas.

Tempo nublado na Praça Municipal (Foto: Paula Fróes/ CORREIO)

Até as 23h dessa quinta, a Defesa Civil da capital registrou 208 ocorrências por conta da chuva. Segundo boletim atualizado pelo órgão, a maior parte dos registros foi de ameaças de deslizamento e desabamento, além de deslizamento de terra. A maior parte delas foi registrada na região de Subúrbio/Ilhas, com 43 notificações ao total.

Em caso de ocorrências, a população pode acionar a Codesal, que permanece com o plantão 24 horas todos os dias da semana. As solicitações podem ser efetuadas pelo telefone gratuito 199.