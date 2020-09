Capitão da PM viraliza com passinho de dança em live; assista

O video de um policial militar dançando durante uma live beneficente viralizou nas redes sociais esta semana. "Faça sua doação, estou aqui dançando para você. As crianças precisam dessa sua doação", diz o PM fardado ao som de "Don't Stop the Rock", do Freestyle, interpretada pela banda improvisada da companhia de polícia.

O PM que estrela a cena é o Capitão Duarte - Vanderluis Duarte dos Santos, 46 anos, que há 25 anos atua na PM de Araçatuba (SP). "Um pouquinho de passe, pessoal do charme dance, do black music", diz ele enquanto dança.

o cara perdeu completamente o controle do próprio corpo, ele tá FLUTUANDO pic.twitter.com/sdEUqW3XpI — moleta (@edilsonm) September 1, 2020

O sucesso foi tão grande que a cena foi compartilhada até pelo padre Fábio de Melo. "Meta de vida: ter a malemolência marota do Capitão Duarte", escreveu o religioso, dizendo ficar feliz ao ver um profissional "demonstrando que a alegria não se opõe à autoridade".

“É uma dancinha normal que a gente faz desde criança, com os amigos, parentes, irmãos. Eu não pensei que fosse acontecer isso aí”, contou o capitão à Folha de S. Paulo. “Foi de última hora, porque eu fiquei muito preocupado de não ter atingido o público de uma maneira que tocasse o coração das pessoas”.

O policial tem a dança como um hobby e costuma se divertir assim nas confraternizações da corporação. Há mais de 30 anos com a esposa, que foi sua primeira namorada, ele tem dois filhos e disse que aproveitou a oportunidade para mostrar que os PMs também são pessoas normais. “Eu queria mostrar esse lado humano do policial militar, alguém que tem vida familiar, que tem sentimentos e que, quando está em horário de folga, gosta de fazer várias coisas diferentes, como qualquer outra pessoa”, diz.

A live já arrecadou 14 toneladas de alimentos não-perecíveis, que serão divididas entre dois projetos e três instituições de caridade de Araçatuba (SP) e região. Também foram arrecadados R$ 14 mil que serão repassados a duas instituições. É possível doar até o dia 11.