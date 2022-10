Capitão do acesso, Alan Santos não fica no Vitória em 2023

Capitão do acesso à Série B do Brasileiro, Alan Santos não seguirá no Vitória em 2023. Clube e jogador não chegaram a um acordo para renovação do contrato e a diretoria rubro-negra deu por encerrada a negociação.

"Fizemos uma proposta e ele fez a dele muito longe da nossa. Reporemos que não temos interesse diante do que foi ofertado. As negociações estão encerradas", determinou o presidente do Vitória, Fábio Mota, em entrevista ao CORREIO, na noite desta quinta-feira (6).

"Não chegamos a um acordo. Já respondemos desde ontem ao empresário dele. Agradecemos por tudo e vida que segue", completou o dirigente.

Na noite de quarta-feira (5), Alan Santos postou um vídeo no stories de sua conta pessoal no Instagram em que desabafava sobre não ter se sentido valorizado financeiramente pelo clube.

"Fala, nação rubro-negra. Para vocês que me conhecem, me acompanham, sabem como eu sou transparente e trabalho com a verdade. Infelizmente, algumas coisas do clube saem muito rápido, em meio a negociações que não estão definidas, pela minha parte. Pode ser que pela diretoria. A minha prioridade é ficar no Vitória, eu quero ficar no Vitória, assim como tem outras possibilidades para que eu possa seguir minha vida. Mas eu recebi uma proposta do Vitória que não me agradou", afirmou na publicação.

"Não me senti valorizado. Não fiquei satisfeito. Foi feita uma contraproposta pelo meu empresário, mas o Vitória não mostrou qual é a sua realidade para fazer uma contraproposta para mim", completou o zagueiro.

Revelado na base do Vitória, Alan Santos iniciou sua segunda passagem pela Toca em janeiro deste ano. Contratado como volante, ele conquistou espaço no time como zagueiro. Ele e Marco Antônio formaram a dupla de zaga titular sob o comando do técnico João Burse.

Alan Santos tem 31 anos e defendeu o Vitória nesta temporada em 25 jogos, 19 como titular. Foram seis partidas pelo Campeonato Baiano, duas pela Copa do Brasil e 17 na Série C do Brasileiro.