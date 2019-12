Capitão do Vitória, Everton Sena voltará ao Novorizontino em 2020

O Vitória perderá seu atual capitão em 2020. Pelo menos, nas primeiras partidas do ano. Apesar de estar nos planos futuros do Leão, Everton Sena voltará para o Grêmio Novorizontino, clube com o qual tem contrato.

“Vamos utilizar o atleta no Paulistão”, afirmou o presidente do time paulista, Genilson da Rocha Santos, ao CORREIO. O vínculo do zagueiro com o clube, segundo o dirigente, vai até o fim do Campeonato Paulista. “Na sequência, o Vitória terá a preferência na contratação”, falou Genilson.

Everton Sena já afirmou, várias vezes, que tem interesse em renovar com o Leão. Caso o Vitória queira investir em seu atual capitão após o Paulistão, é certo que o zagueiro desfalcará o rubro-negro em duas competições: a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. O Baianão será disputado com a equipe sub-23.

O Paulista tem 1ª fase até o começo de abril, o que choca com boa parte dos dois torneios. No caso do regional, o início será em janeiro - e Everton marcaria falta em, pelo menos, toda a fase de grupos. Já a Copa do Brasil será disputada a partir de fevereiro, o que significaria, segundo o calendário divulgado pela CBF, que o atleta perderia as três primeiras fases.

Empresário do jogador, Marcos Santos explicou ao CORREIO que, com a negativa do Novorizontino, um pré-contrato entre Everton Sena e o Vitória já está sendo costurado para que o defensor volte ao Leão após o fim do Campeonato Paulista.

“Conversei com o pessoal do Novorizontino e eles querem contar com o jogador. Everton está bem adaptado a cidade e quer continuar no Vitória. Já estamos conversando com o Alarcon (Pacheco, diretor de futebol) e Paulo Carneiro para que ele volte para disputar a Série B”.

Everton Sena, de 28 anos, chegou ao Vitória em abril e se tornou um dos nomes que deram certo no time em 2019. Pela Série B, participou de 29 partidas - sendo que foi titular em 10 dos 11 triunfos que o Leão conseguiu na competição. Só não marcou presença na conquista por 2x0 sobre a Ponte Preta, no Barradão, pelo primeiro turno.

Foi o segundo jogador da equipe que mais trocou passes certos (769), de acordo com o site Footstats, e um dos atletas que mais marcou pelo rubro-negro na Segundona. Ao todo, Everton fez 4 gols, atrás no ranking dos atacantes Anselmo Ramon (7 gols) e Jordy Caicedo (com 6) e dos também ofensivos Wesley e Felipe Gedoz, dupla que balançou a rede cinco vezes, cada.

Acerto com Carleto

Se o Vitória não poderá contar com Everton Sena no início de 2020, já tem a confirmação que outro destaque seguirá no elenco no ano que vem: Thiago Carleto. O lateral esquerdo, de 30 anos, renovou contrato até o fim de 2021.

Na Série B, foi titular em 11 partidas e virou referência na bola parada - marcou, ao todo, três gols, sendo dois de pênalti e um de falta. Além dele, também já há acerto com o técnico Geninho. De férias, o rubro-negro se apresentará para a pré-temporada no dia 2 de janeiro.