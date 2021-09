Capixaba comemora 100 jogos pelo Bahia e fim do jejum: 'Alívio'

Depois de quase dois meses, o Bahia voltou a ter um clima leve na Cidade Tricolor. O triunfo sobre o Fortaleza, por 4x2, no último sábado (4), em Pituaçu, encerrou a sequência de oito jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Para o lateral Juninho Capixaba,o resultado tirou o peso dos tricolores.

"Sentimento de alívio após oito derrotas. Acredito que ninguém gosta de estar em uma sequência ruim como estávamos. Acredito que é um sentimento de alívio. A gente não pode se acomodar. Foi apenas um triunfo para nos ajudar a nos reerguer e mostrar que a gente pode fazer muitas coisas dentro desse campeonato. Creio que a gente vai fazer. Pode esperar que a reviravolta está por vir. A gente está crescendo a cada jogo e tem sido muito importante para nós", disse o lateral.

Além de voltar a vencer, Capixaba teve outro motivo para ficar ainda mais contente pelo desempenho do tricolor contra o Fortaleza. Diante dos cearenses, o ele ultrapassou as 100 partidas com a camisa do Bahia.

O centésimo jogo foi alcançado na derrota para o Fluminense, no Maracanã, mas aconteceu no momento em que o jogador deu a volta por cima no clube. Cria das categorias de base, Capixaba havia perdido a condição de titular para Matheus Bahia e desde o ano passado estava como reserva. O lateral esquerdo recuperou o posto ainda com Dado Cavalcanti e foi mantido por Diego Dabove.

"Vinha sendo muito criticado, o que é normal, acredito que tenho que render aquilo que é esperado. Vim para cá para jogar, para ajudar a equipe, não para simplesmente ser um peso para o clube. Me recuperei, acredito que mentalmente e fisicamente, tenho me preparado muito bem. Corrigi os erros que estava tendo. Para o grupo também, é de suma importância voltar a vencer para dar sequência no campeonato", disse ele.

"Marca muito importante para mim. Vim da base, jogador que vem da base quer realizar grandes coisas dentro do clube, não quer simplesmente fazer uma passagem que as pessoas não lembrem. Acredito que venho ganhando títulos. Completar 100 jogos é muito importante para mim e para o clube. Só tende a melhorar", completou.

O próximo compromisso do Bahia no Brasileirão será neste sábado (11), quando visita o Santos, às 21h, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada da Série A.