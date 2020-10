Capixaba diz que triunfo deu confiança e promete Bahia vencedor

O triunfo sobre o Botafogo melhorou o astral no Bahia. Não é para menos. O tricolor estava sem vencer há nove jogos e conseguiu respirar ao bater o alvinegro carioca por 2x1, na última quarta-feira (30), e sair da zona de rebaixamento.

Mais confiantes após encerrar seca, a meta do elenco tricolor agora é manter o bom momento. Pelo menos é o que garante o lateral Juninho Capixaba. Na análise dele, o torcedor pode esperar um Bahia mais vencedor a partir de agora.

“O torcedor pode sempre esperar um Bahia vencedor. A gente estava passando por um período de turbulência, não só o Bahia passou, mas todas as equipes do Campeonato Brasileiro vão passar, uma mais, outras menos. Mas o torcedor sempre pode esperar mais da gente. O triunfo sobre o Botafogo deu confiança, agora é colocar a cabeça para frente, acreditar que o momento passou e dar sequência no campeonato”, afirmou ele.

Capixaba explicou ainda que os jogadores conseguiram assimilar bem o estilo de trabalho de Mano Menezes e que voltar a vencer foi a cereja no bolo do trabalho. Para ele, o Bahia já vinha apresentando bons rendimentos mesmo nas derrotas.

"Mano chegou faz quatro jogos, o time se comporta de uma forma diferente, encontramos o mais rápido possível a forma dele trabalhar, a cada dia que passa ele vem nos agregando e isso tem afetado o nosso desempenho. A equipe tem se comportado bem, nos últimos dois ou três jogos a gente vinha atuando bem, faltava o triunfo para coroar. Corrigimos os detalhes, Mano vem agregando no trabalho e eu acredito que isso nos dá confiança para seguir no campeonato", continuou.

A próxima chance para o Bahia de Juninho Capixaba confirmar o bom momento será no domingo (4). O tricolor recebe o Sport, às 18h15, no estádio de Pituaçu, em clássico nordestino válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.