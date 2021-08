Capixaba lamenta chance perdida contra o Flu: 'Fizemos um bom jogo'

Jogo após jogo, o Bahia tem seguido a rotina de derrotas no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (30), no Maracanã, o Esquadrão até apresentou boa postura no segundo tempo, mas cometeu erros na criação, parou na trave e voltou a ser derrotado, desta vez para o Fluminense, por 2x0.

Ao fim da partida, o lateral esquerdo Juninho Capixaba lamentou as chances perdidas. Segundo ele, o tricolor vem pecando em detalhes que estão fazendo a diferença de forma negativa para a equipe na competição.

"Conseguimos fazer um bom jogo, acredito que alguns detalhes, novamente... temos que corrigir, detalhe de bola parada que tomamos o gol. Eu tive a oportunidade de fazer o gol, que poderia mudar o jogo. Mas temos que continuar na batalha, o Campeonato Brasileiro é isso, e vamos recomeçar com o novo trabalho", disse ele.

Estacionado nos 18 pontos, o Bahia soma agora a mesma pontuação do América-MG, primeiro time na zona de rebaixamento. O tricolor leva vantagem sobre o Coelho no número de vitórias.

O próximo compromisso da equipe na Série A será no sábado (4), quando recebe o Fortaleza, às 21h, no estádio de Pituaçu. Até lá, Diego Dabove vai ter uma semana para juntar os cacos.